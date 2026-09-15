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Economia

» Lavoro
15/09/2026 15:43:00

Lavoro a Trapani e provincia: nuove offerte tra negozi, industria, turismo e assistenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2026/lavoro-a-trapani-e-provincia-nuove-offerte-tra-negozi-industria-turismo-e-assistenza-450.jpg

Le offerte di lavoro ci sono. Il problema, qualche volta, è capire dove siano davvero. 

Abbiamo quindi controllato gli annunci pubblicati o riproposti negli ultimi sette giorni, verificando sede effettiva, disponibilità della candidatura e data della selezione. La verifica è aggiornata al 14 settembre 2026.

Le opportunità più interessanti riguardano Trapani, Marsala, Petrosino, Erice e Alcamo, con posti nel commercio, nell’industria, nella consulenza, nell’assistenza domiciliare e nel turismo.

 

A Trapani apre un nuovo store: Lojacono cerca Store Manager e addetti alle vendite

 

Lojacono Commerciale sta formando la squadra del nuovo punto vendita LJC Sport / Sportswear di Trapani e ha aperto due selezioni.

La prima riguarda uno Store Manager. La persona scelta dovrà coordinare il gruppo di vendita, controllare fatturato e principali indicatori commerciali, seguire il merchandising, supervisionare magazzino e ricevimento merci e garantire gli standard di servizio al cliente. (Lojaconocommerciale)

Serve precedente esperienza come Store Manager, Assistant Store Manager o in un ruolo simile, preferibilmente nel settore sport, sneakers, sportswear o fashion retail. Sono richieste capacità di leadership, conoscenza dei KPI e disponibilità a lavorare su turni, festivi e fine settimana. La posizione è full time. L’azienda, nella propria pagina ufficiale, non indica la retribuzione. (Lojaconocommerciale)

Candidati come Store Manager a Trapani

La seconda selezione è per addetti alle vendite, anche con esperienza minima. Si cercano persone disponibili full time o part time, interessate al mondo dello sport e delle sneakers e predisposte al rapporto con il pubblico. Tra le mansioni ci sono assistenza al cliente, riassortimento, gestione della merce e attività di magazzino. (Lojaconocommerciale)

In questo caso Lojacono dichiara un contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Anche qui lo stipendio non viene riportato nella pagina aziendale. (Lojaconocommerciale)

Candidati come addetto alle vendite LJC Sport

 

IMC assume a Trapani: contratto a tempo indeterminato

 

Una delle offerte più strutturate della settimana arriva da Industrie Metalli Cardinale – IMC, che cerca a Trapani un Analista Amministrazione, Finanza e Controllo.

La figura dovrà occuparsi di analisi economico-finanziaria, controllo di gestione, reporting e pianificazione, lavorando a contatto con le diverse funzioni dell’azienda. (LinkedIn)

Sono richiesti una laurea in Economia, Management o discipline affini e almeno tre anni di esperienza nell’area amministrazione, finanza e controllo. Bisogna inoltre conoscere bene Excel ed essere domiciliati in provincia di Trapani oppure disponibili a trasferirsi. L’annuncio indica anche il requisito “under 35”; la conoscenza dell’inglese è considerata preferenziale. (LinkedIn)

Il contratto offerto è full time e a tempo indeterminato. La retribuzione non viene specificata.

Consulta e invia la candidatura a IMC

 

A Trapani uno studio cerca un praticante commercialista

 

Lo Studio Fontana, attivo nella consulenza fiscale e societaria, cerca un praticante dottore commercialista o esperto contabile da inserire nella sede di Trapani.

La selezione è rivolta a laureati in Economia, Economia aziendale o discipline affini in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro dei praticanti. Sono richieste conoscenze di base su contabilità, Iva, dichiarazioni fiscali e bilanci, insieme alla dimestichezza con Office e i software gestionali. (LinkedIn)

Il percorso prevede affiancamento e formazione su contabilità, fiscalità, bilanci, adempimenti societari e consulenza. Si tratta di attività in presenza e con impegno continuativo. L’annuncio non indica il compenso previsto per il praticantato. (LinkedIn)

Il curriculum può essere inviato a studio@giuseppefontana.com oppure tramite LinkedIn.

Consulta l’offerta dello Studio Fontana

 

Risorse umane, OSM cerca un analista: partita Iva e compensi dichiarati fino a 50 mila euro

 

OSM Trapani cerca un analista aziendale specializzato nella gestione delle risorse umane. La sede degli uffici direzionali è ad Alcamo, mentre l’attività comprende visite alle aziende della provincia di Trapani. (LinkedIn)

Il lavoro consiste nell’analizzare organizzazione e criticità delle imprese e proporre interventi di consulenza. È previsto un percorso di formazione della durata di dodici mesi.

Qui bisogna fare una distinzione importante: non si tratta di un’assunzione con stipendio da 50 mila euro. L’azienda propone una collaborazione professionale con partita Iva e dichiara per il primo anno compensi potenziali compresi tra 30 mila e 50 mila euro. Sono dunque previsioni commerciali indicate dall’azienda e non una Ral garantita da lavoro dipendente. (LinkedIn)

Sono considerate preferenziali precedenti esperienze professionali a contatto con imprese e imprenditori.

Consulta l’offerta OSM Trapani

 

A Marsala si cercano OSS, OSA e ASA per l’assistenza domiciliare

 

PrivatAssistenza cerca a Marsala collaboratori qualificati per servizi domiciliari e ospedalieri destinati ad anziani, persone malate e disabili.

Le attività comprendono cura e igiene della persona, mobilizzazione, assistenza durante i pasti, accompagnamento e aiuto nella messa a letto. (LinkedIn)

La ricerca riguarda OSS, OSA e ASA residenti a Marsala, Castelvetrano, Mazara del Vallo o nei comuni vicini. Sono richieste affidabilità, capacità relazionali e disponibilità agli spostamenti. (LinkedIn)

 

Consulta l’offerta PrivatAssistenza a Marsala

 

Baglio Basile cerca un cameriere: da 1.400 a 1.600 euro al mese

 

A Petrosino, CDSHotels cerca un cameriere di sala per l’Hotel Baglio Basile.

Questa è una delle poche offerte della settimana che mette subito le cifre sul tavolo: la pagina ufficiale di recruiting indica un contratto temporaneo full time e una retribuzione compresa tra 1.400 e 1.600 euro al mese. (CDSHotels)

La persona scelta dovrà occuparsi dell’accoglienza degli ospiti, della preparazione e del riordino della sala, del servizio a buffet e del coordinamento con la cucina.

Sono richieste precedente esperienza, preferibilmente in hotel o villaggi turistici, una discreta conoscenza dell’inglese e certificazione Haccp in corso di validità. Francese o tedesco costituiscono un titolo aggiuntivo. La posizione risulta tuttora presente tra quelle aperte sul portale ufficiale CDSHotels. (CDSHotels)

Candidati al Baglio Basile

 

Manpower cerca un repartista a Erice: 22 mila euro lordi l’anno

 

Tra le selezioni con dati contrattuali molto chiari c’è quella di Manpower per un repartista a Erice, pubblicata l’8 settembre.

Il lavoro comprende ricevimento e stoccaggio delle merci, sistemazione dei prodotti, movimentazione interna, assistenza alla clientela e attività di cassa. (Manpower)

Sono richiesti diploma di maturità e precedente esperienza nella mansione. L’impiego è full time, in presenza e a tempo determinato, con una retribuzione indicata di 22 mila euro lordi annui. L’annuncio resterà formalmente valido fino al 30 settembre, salvo chiusura anticipata della selezione. (Manpower)

Consulta e invia la candidatura su Manpower









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