Marsala, stage al Comune per gli studenti del Commerciale

15/01/2018 09:25:00

Il Complesso San Pietro e Palazzo Fici saranno i luoghi culturali di Marsala in cui si realizzerà un progetto di alternanza scuola-lavoro. A Palazzo Municipale, alle presenza del sindaco Alberto Di Girolamo, la dirigente scolastica Sara Ester Garamella e il dirigente comunale Giuseppe Fazio hanno infatti sottoscritto la Convenzione che disciplina lo svolgimento dello stage formativo di due classi dell'Istituto Tecnico Economico e Turistico “Garibaldi” (ITET, ex ITC). Quasi 60 gli studenti coinvolti, per un periodo di circa sei mesi (fino alla chiusura dell'anno scolastico) e per un totale di 150 ore di formazione, sia in aula che presso i siti comunali indicati. “Avremo l'opportunità di offrire un'accoglienza turistica di qualità, afferma il sindaco Di Girolamo, tenuto conto anche della conoscenza dell'inglese dei giovani stagisti. Questi, d'altro canto, potranno mettersi alla prova e toccare con mano una prima esperienza lavorativa, utile alle loro future scelte professionali”. Saranno gli insegnanti-tutor Teresa Titone (per la classe 4^ Bt) e Roberto Galifi (3^ Bt), presenti alla firma della Convenzione, a guidare gli studenti nell’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro: 29 alunni svolgeranno tirocinio a Palazzo Fici; altri 26 nel Complesso San Pietro. Il percorso formativo sarà condiviso con i rispettivi tutor del Comune, sia nella fase progettuale che in quella organizzativa e di valutazione. A tal fine, sarà elaborato un report finale sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo.

Incontro con i sindacati

Diverse le tematiche affrontate dal sindaco Alberto Di Girolamo nel corso dell'incontro, a Palazzo Municipale, con i rappresentanti sindacali Piero Genco (CGIL), Antonio Chirco (CISL) e Giuseppe Tumbarello (UIL). “Un confronto periodico e costruttivo per portare a conoscenza delle rispettive Organizzazioni di quanto è stato fatto e di quello che c'è in cantiere, afferma il sindaco Di Girolamo. Ma è anche l'occasione per ascoltare proposte provenienti da settori e categorie sociali che istituzionalmente rappresentano”. Presente l'assessore Agostino Licari, ai sindacalisti è stata rappresentata la corposa progettualità che continua a caratterizzare l'attività della Giunta Municipale, a cominciare dalle grandi opere che “Area Vasta” e “Agenda Urbana” consentiranno da qui a breve di finanziare. Argomenti di particolare interesse per i sindacati anche la nuova rete fognaria (“tre gli appalti in corso, inclusa la zona lidi”), quella idrica (“vetusta e che richiede costosi interventi”), nonché la manutenzione delle strade (“lavori urgenti in via Salemi, poi seguiranno le altre”) e la pubblica illuminazione. Su questo punto, tutti condividono la sostituzione con impianti a led, ma “occorre fare i conti con le somme in bilancio”. Da qui, una programmazione di interventi in tutte le zone del territorio, privilegiando i tratti guasti più lunghi. Sulla questione sicurezza, poi, il sindaco Di Girolamo ha tenuto a puntualizzare che “è stato rimesso in funzione e potenziato il servizio di videosorveglianza, con circa 50 telecamere operative ed altre ne saranno acquistate entro l'anno”. Argomento centrale di questo incontro istituzionale è stato quello del lavoro, con i rappresentanti sindacali che hanno preso atto delle ultime e positive novità in tema di stabilizzazione del precariato, nonché della selezione per l'assunzione delle 21 figure professionali da destinare al servizio REI (domande entro il prossimo 17 gennaio). Infine, Genco, Chirco e Tumbarello hanno auspicato che il mondo dell'occupazione possa trarre benefici dall'avvio dei lavori nel Porto e per lo Scorrimento veloce con l'Autostrada. Su queste due importanti opere, il sindaco Di Girolamo ha confermato la massima attenzione dell'Amministrazione per giungere nel più breve tempo possibile alla loro realizzazione.

La proposta per un tour turistico

Un giornalista e sommelier, Enzo Falco, e il titolare di un famoso ristorante di Teano, Dino Casale, sono stati in visita nelle Città della provincia dalle quali Garibaldi mosse i primi passi per l’Unità d’Italia, al fine di realizzare “una vacanza turistico-enogastronomica denominata “La strada dei Mille da Quarto a Marsala, da Marsala a Teano”.

Il tutto dando vita a una rete istituzionale con le Amministrazioni dei vari Comuni che sono stati tappa della spedizione dei Mille, nonché ad un’altra collaterale di produttori e di ristoratori delle stesse Città.

Nelle visite ai Comuni di Marsala, Salemi e Calatafimi, Falco e Casale, sono stati accompagnati dall’enologo Giacomo Alberto Manzo. Durante l’incontro con il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, Casale e Falco hanno consegnato una stampa antica sull’epopea garibaldina.

Sempre Casale, appassionato della storia di Garibaldi, ha inoltre donato, al Centro Studi Garibaldini, affinché venga esposta nel Museo Civico, una cartolina celebrativa del 1° centenario della morte di Garibaldi (1882 - 1982) con relativo annullo filatelico.