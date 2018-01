Marsala-Castelbuono decisa da una gemma di ManfrÃ¨

21/01/2018 21:46:00

Un canovaccio ormai visto più volte: un Marsala brutto ed in difficoltà, su un terreno di gioco ancora più brutto ed ancora più in difficoltà, fatto "risorgere" da una giocata individuale dei propri talenti in rosa. Oggi è toccato a Vincenzo Manfrè a due minuti dal "novantesimo" riuscire a domare il Castelbuono per l'1-0 conclusivo. Gli azzurri rimangono così aggrappati in testa alla classifica in compagnia del Licata e un punto sopra al Dattilo (entrambe vincitrici durante questa 17° giornata del girone A di Eccellenza Sicilia 2017/2018), dedicando la vittoria a Giovanni Maltese ed alla sua piccola Gaia nata in mattinata.



Mister Sorci deve rinunciare al lungodegente Calvaruso e a Di Maggio, mentre mister Chianetta deve fare ancora a meno degli squalificati Prezzabile e Montalbano e dell'indisponibile Jaber Keba.

Il tecnico marsalese preferisce Falsone a Ciancimino e a Scarpitta in mediana, ed ancora una volto Manfrè a Lo Coco al centro dell'attacco.



LA CRONACA:



Nel vuoto del Lombardo Angotta ("soliti" 500 spettatori fra paganti e non) sono stati costretti a distrarsi con gli smartphone nel primo tempo, in quanto lo spettacolo proveniente dal rettangolo di gioco è stato praticamente nullo, con nessuna azione degna di nota sul nostro taccuino e con i portieri Maltese e Polizzi inoperosi.



Nella ripresa la partita sale leggermente di intensità. Al 49' ottima sponda di Manfrè per Candiano, ma il tiro del fantasista azzurro è debole. Al 57' Testa scatta sul filo del fuorigioco, tiro teso ed angolato ma Polizzi si oppone con un bel colpo di reni. Al 67' azione insistita degli azzurri, Candiano dalla destra appoggia per l'accorrente Sekkoum ma il capitano marsalese di origini marocchine spara in curva da ottima posizione. Al 72' è ancora Sekkoum ad andare al tiro, questa volta su punizione, ma la sua conclusione a giro è facile preda del portiere ospite. Al 75' la migliore delle occasioni dei padroni di casa fino a quel momento: calcio d'angolo di Sekkoum sul secondo palo, pallone arriva a Testa che centra il palo interno e torna al centro dell'area piccola proprio sui piedi di Noto, ma il difensore centrale che all'andata aveva deciso il match di Castelbuono incredibilmente spara alto. Sorci capisce che è meglio tirare i remi in barca e si abbottona con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone, sull'altra panchina Chianetta manda in campo prima Lo Coco al posto di Parisi passando al doppio centravanti, poi Scarpitta al posto di Giannusa. Al minuto 88', quando ormai l'inviperito pubblico marsalese beccava con insistenza il tecnico azzurro, arriva il gol del Marsala: palla profonda dalla metà trequarti, Manfrè controlla, evita il direttore marcatore con un sombrero e da solo davanti a Pulizzi spara un missile che si insacca al "sette": esplodono i venti "ultras" azzurri tornati ad occupare i loro gradoni della curva, così come esplode il tecnico Chianetta, che si esibisce in un plateale diverbio con chi in tribuna lo aveva apostrofato, con conseguente espulsione. Nei minuti finali il Marsala non rischia niente, e la partita va in porto sul punteggio di 1-0.



IL TABELLINO:

MARSALA – CASTELBUONO 1-0 (0-0 p.t.)

Marsala:

MALTESE, FALSONE ('98), GALFANO ('99), SEKKOUM (K), GIARDINA, NOTO, PARISI (62' LO COCO), GIANNUSA (80' SCARPITTA), MANFRE', CANDIANO, TESTA (90' CAMMARERI).

A disposizione:

Lo Iacono ('99), Ciancimino ('99), Blandino ('98), Di Maggio ('99).

Allenatore: I. Chianetta.

Castelbuono:

POLIZZI, LA MANTIA ('00) (74' MANGIONE ('98)), FECAROTTA (35' LA PIANA), VISCUSO (K), MARCIANTE ('99), CARONIA, PALAZZOLO, ABBATE ('98), CANNINO ('00) (78' CEFALI), CAPONESCO.

A disposizione:

Azzaretto, Gagliardi.

Allenatore: S. Sorci.

Rete: 88' Manfrè (M).

Ammonizioni: Manfrè (M) per comportamento non regolamentare; Viscuso (C) per comportamento non regolamentare, Cuccia (C) per gioco falloso.

Espulsioni: /

Arbitro ed Assistenti: Sig. Virgilio della sezione AIA di Agrigento; Sigg. Chichi e Cracchiolo, entrambi della sezione AIA di Palermo.

Corner: 9 a 2 per il Marsala.

Recuperi: 3' p.t e 4' s.t.

Spettatori: 500 circa.

Note: Al 89' espulso l'allenatore Chianetta (M).



SALA STAMPA:



Chianetta (all. Marsala): "Partita difficile sul solito campo impraticabile. Il Castelbuono è un'ottima squadra, faccio i complimenti ai miei ragazzi per averla portata a casa. Dobbiamo rivedere certi meccanismi in campo che non sto vedendo più. Prepareremo la difficile trasferta di Favara ancora da capolista, e questo è importante. Mi scuso con il pubblico per il mio atteggiamento e per il mio nervosismo, ma sono stato criticato sul personale e nessuno si deve permettere. Dedichiamo la vittoria a Giovanni Maltese e a sua figlia".

Sorci (all. Castelbuono): "Solidarietà al collega ed amico Ignazio Chianetta, se a Marsala c'è ancora il calcio è grazie ad un suo progetto. Per quanto riguarda la partita, un plauso ai miei ragazzini juniores che hanno dimostrato che con il lavoro giornaliero si esce a testa alta da qualsiasi campo, anche da questo stadio-monumento. Noi cerchiamo di mettere in mostra più giovani possibili e di lavorare tanto sul campo. Vogliamo salvarci altraverso il gioco".