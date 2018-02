Come sta andando la partecipazione di Favignana alla Bit 2018

13/02/2018 04:25:00

Un via vai di visitatori interessati, sin dalle prime ore del mattino, e la visita ufficiale allo stand dell'assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, hanno caratterizzato domenica 11 febbraio, la prima giornata di partecipazione alla Bit di Milano delle Isole Egadi, presenti, come ormai tutti gli anni, alla 38^ edizione dell'evento a Fieramilanocity, dove si riversano, come sempre, tantissimi operatori e viaggiatori italiani e internazionali. Nell’ambito della Borsa del Turismo, il Comune di Favignana – Isole Egadi propone all'interno del proprio stand e con apposito materiale, le proprie attrattive culturali e naturalistiche, per un’offerta turistica dalla quale il territorio continua ad avere riscontri significativi e crescenti e con l’obiettivo primario di prolungare la stagione turistica diversificando l’offerta delle Isole.

Un momento di promozione importante per il territorio, attraverso la cultura del mare associata ai sapori, ai profumi e ai colori per sviluppare un nuovo modo di fare turismo, accoglienza e ospitalità.

E' stata l'assessore Giusy Monteleone a ricevere allo stand, assieme ai consiglieri comunali Nino Maiorana e Vito Campo, e allo staff incaricato di promuovere il territorio, composto da Tiziana Gusinu, Elvira Longobardi, Hilary De Ioannon ed Angela Crimaudo, l'assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo.

In mattinata sia l'assessore Monteleone, che i consiglieri Campo e Maiorana, avevano incontrato in Fiera anche il presidente della Regione, On. Nello Musumeci. "Per noi e' sempre un momento promozionale irrinunciabile - dice l'assessore Montoleone - con risultati che ci sorprendono. Nonostante logisticamente distanti dallo stand della Regione Sicilia, i visitatori giunti appositamente per conoscere le attrattive delle nostre Isole, sono stati numerosi e interessati sin dalla prima giornata. Siamo certi che si profila un'altra stagione ricca e importante per il territorio".

Presenti allo stand delle Isole anche la Pro Loco "Isole Egadi", con il presidente, Massimo Saladino, Nino Mazzara, presidente dell'ATA, l'associazione turistica delle Isole, e numerosi operatori dell'arcipelago.