15/12/2025 12:50:00

La Fiamma Olimpica è passata da Mazara del Vallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/la-fiamma-olimpica-e-passata-da-mazara-del-vallo-450.jpg

Partecipazione entusiasta di cittadini, studenti e associazioni sportive, stamani, alla tappa di Mazara del Vallo del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

 

Fin da primo mattino ai bordi della vie interessate al percorso (via Castelvetrano, Diaz, piazza Mokarta, lungomare Mazzini, via Caito, piazza Regina, via Adria e via Santa Maria di Gesù) il convoglio olimpico ed i 16 tedofori che si sono alternati nel percorso mazarese con in mano la fiamma olimpica sono stati salutati con lo sventolio di bandierine.

La prima tedofora è stata la mazarese Valeria Guida.

 

Ad accogliere convoglio e fiamma nella via Castelvetrano sono stati il sindaco Salvatore Quinci e l'assessore Germana Abbagnato unitamente al comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, ai dirigenti dei settori comunali Sport e Affari Generali, Gabriella Marascia e Giovanna Lombardo, ai vertici locali delle forze dell'ordine ed al personale comunale che insieme alle associazioni hanno consentito lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

"Oggi per Mazara del Vallo è stata una bella giornata di festa all'insegna dei sani valori dello sport e della fratellanza - ha detto il Sindaco Salvatore Quinci -. Ringrazio gli organizzatori del Passaggio della Fiamma Olimpica che hanno scelto la nostra Città, tutti i cittadini, studenti, docenti, dirigenti scolastici e associazioni che con la loro partecipazione gioiosa hanno reso questa giornata indimenticabile. Un plauso al nostro corpo di Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine che con la collaborazione delle associazioni di volontariato e sportive hanno consentito che tutto si svolgesse in maniera ordinata e sicura. Per la nostra Città - ha concluso il Sindaco Quinci - questa rimarrà una delle giornate storiche da ricordare perché la Fiamma Olimpica è un simbolo universale".

Particolarmente suggestivo il cambio di tedoforo sul peschereccio Sant'Elisabetta, simbolo di incontro tra il mare di Mazara del Vallo e la neve di Milano-Cortina, realtà diverse territorialmente ma unite nel segno dei valori olimpici!
 









