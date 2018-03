Deruba e aggredisce un coetaneo. Ai domiciliari un 19enne a Mazara

09/03/2018 22:20:00

E' accusato di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e tentata estorsione un incensurato tunisino di 19 anni, M.H.. Il giovane è stato arrestato dalla polizia di Mazara del Vallo applicando la misura cautelare degli arresti domicilari, come disposto dal gip di Marsala. Il giovane, con un complice minorenne, aveva rubato 20 euro ad un giovane mazarese coetaneo dopo averlo fatto cadere a terra e preso a calci. Hanno tentato poi di farsi consegnare ancora 30 euro. Il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minori.