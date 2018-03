La domenica delle piccole: ancora bene il Petrosino

12/03/2018 02:02:00

Penultimo weekend invernale, teatro di tiepidi incontri di calcio nei campi periferici della Sicilia occidentale. Andiamo a vedere, come al solito, quanto ha riservato il weekend calcistico alle "piccole" realtà di Marsala e dell'hinterland:

In Prima Categoria Sicilia girone A è andata in scena la 20° giornata (7° del girone di ritorno), ed il Marian Strasatti ha preso l'ormai solita "barca" di gol, questa volta sul campo del Città di Carini, una squadra tra l'altro di bassa classifica: 4-0 il risultato finale e marsalesi che rimangono in fondo a quota 6 punti in attesa del playout salvezza sul campo dei palermitani del Calcio Rangers 1986 che seguirà la regular season (con lo Strasatti che comunque sarà costretto alla vittoria per mantenere la categoria).

In Terza Categoria Sicilia girone Trapani si è giocata la 13° e penultima giornata (6° del girone di ritorno): il Real Paolini ha perso 5-0 in casa della capolista Castellammare, mentre il Bianco Arancio Petrosino grazie al gol di Piccione ha battuto 1-0 al Comunale il Bruno Viviano Partanna centrando matematicamente il terzo posto con 90' di anticipo, garantendosi la disputa casalinga della semifinale playoff promozione in gara unica.