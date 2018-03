Notizie da Marsala. Chiude via Gambini. Calendario differenziata. Agenda urbana, ambulanti

15/03/2018 15:00:00

Chiude per venti giorni via Gambini, si distribuiscono i calendari della raccolta differenziata. Le notizie che arrivano dal Comune di Marsala riguardano anche l'agenda urbana. In più si ampliano le attività ambulanti, ma devono essere "decorose".

CHIUSA PER VENTI GIORNI LA VIA GAMBINI

In applicazione dell’Ordinanza 2017 della Polizia Municipale del 12 marzo, da domani verrà chiusa alla circolazione veicolare la via Gambini nel tratto compreso fra gli incroci con via Delle Cave e via Selinunte. La chiusura della arteria viaria sita nelle vicinanze del cimitero, avrà una durata di circa venti giorni e comunque fino al termine del posizionamento della nuova rete idrica in sostituzione di quella attuale.

RACCOLTA DIFFERENZIATA. IN DISTRIBUZIONE I CALENDARI 2018

Sono in distribuzione i nuovi calendari della raccolta differenziata a Marsala.

Il servizio è curato dagli operatori di EnergetiKambiente che - seguendo la suddivisione territoriale - li stanno recapitando a domicilio nel centro urbano (1,2 e centro storico), nelle zone sud (1 e 2) e nord (1 e 2).

I calendari 2018 sono pure pubblicati sul sito dedicato.

E su quello comunale.

AGENDA URBANA: APPROVATA LA “STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”

E' stata trasmessa alla Regione la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile” approvata dai cinque Comuni partner di “Agenda Urbana”, riunitisi a Marsala. I Commissari straordinari Salvatore Caccamo (Castelvetrano) e Francesco Messineo (Trapani), il sindaco Daniela Toscano (Erice) e l'assessore Vito Ballatore (Mazara), nonché il sindaco Alberto Di Girolamo e l'assessore Rino Passalacqua, hanno così dato seguito alla dichiarazione di ammissibilità dell’Autorità Urbana da parte del Dipartimento della Programmazione. Un adempimento molto importante, che permetterà di proseguire l’iter per il finanziamento delle azioni programmate in “Agenda Urbana” su quattro obiettivi tematici: Agenda Digitale, Inclusione sociale, Energia sostenibile e Qualità della vita, Cambiamento climatico, Prevenzione e gestione dei rischi. “Interventi, questi, che abbiamo pure approfondito nel corso della riunione – afferma il sindaco Di Girolamo – dove sono stati altresì indicati i futuri passaggi da compiere, propedeutici per realizzare quanto programmato dalla Coalizione” . Pertanto, oltre alla trasmissione del documento “Strategia” alla Regione, saranno tra gli altri promossi incontri tecnico-specialistici finalizzati alla definizione del Piano operativo. “Agenda Urbana e Area vasta sono due grandi iniziative che consentiranno a questa Città e alle altre coinvolte di fare un grande salto di qualità, afferma l'assessore Passalacqua. Noi procediamo a passi spediti, fermamente convinti della valenza di questa programmazione sovracomunale”. L'Agenda Urbana della Sicilia Occidentale si rivolge ad un sistema territoriale incentrato sulla conurbazione Trapani-Erice, l'area ad urbanizzazione diffusa di Marsala, i poli urbani di Mazara e Castelvetrano. La dotazione finanziaaria per l'intera Coalizione è di 78 milioni di euro, 18 dei quali destinati a Marsala.

SI AMPLIANO LE ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE

Nel centro urbano di Marsala sarà possibile svolgere attività commerciale itinerante (ambulante), purchè la vendita avvenga con l'ausilio di supporti e mezzi decorosi. È quanto stabilisce un'ordinanza sindacale che – a certe condizioni – amplia e favorisce tale tipologia di commercio sulle aree pubbliche del centro cittadino. In pratica, la vendita di gelati, granite, spremute di tipicità locali (arance, limoni, melograni...) o di prodotti legati alle tradizioni (semi, caldarroste, zucchero filato...) potrà essere svolta nel rispetto dei luoghi in cui si vuole esercitare l'attività commerciale. Com'è noto, in forza di precedenti provvedimenti che richiamano normative regionali, numerose vie e piazze del centro urbano - per motivi di viabilità, pubblico interesse, igienici e sanitari - sono state interdette all'esercizio del commercio itinerante. Tenuto conto che tale divieto coinvolge anche quelle forme di vendita tradizionali, apprezzate sia dai cittadini che dai visitatori, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno autorizzarle a svolgere attività laddove - nel rispetto del decoro urbano – contribuiscono ad animare la città. Così come si legge nell'ordinanza a firma del sindaco Alberto Di Girolamo, le attività itineranti, a seconda della tipologia dei prodotti commerciali, saranno autorizzate alla vendita in occasione di eventi legati alle tradizioni del territorio (processioni, sagre...) o in determinati periodi dell'anno (ottobre/febbraio). Sarà invece consentita tutto l'anno la vendita di gelati, granite e spremute di prodotti tipici del territorio (arance, limoni, melograni...). Ovviamente, il posizionamento di supporti e mezzi utili alla vendita non deve creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, rispettando altresi le prescrizioni imposte nelle zone a traffico limitato. Sarà altresì obbligo dell'ambulante mantenere pulito lo spazio occupato, dotandosi di appositi cestini per la raccolta differenziata.