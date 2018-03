La domenica delle piccole, il Real Paolini evita di chiudere ultimo

19/03/2018 17:59:00

Quest'ultimo fine-settimana di marzo 2018 è stato anche teatro, come sempre, del "calcio delle piccole". Andiamo quindi a dare il solito sguardo a come sono andate le compagini calcistiche minori di Marsala e dintorni:

In Prima Categoria Sicilia girone A 2017/2018 si è giocata la 21° giornata (8° del girone di ritorno) col Marian Strasatti che è rimasto ai box in quanto il calendario prevedeva il relativo turno di riposo. Strasatti a cui rimangono ancora quattro partite da giocare prima di tentare il miracolo nel playout in gara unica con un solo risultato utile a disposizione in trasferta a Palermo sul campo del Calcio Rangers 1986.

In Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/2018 si è giocata l'ultima giornata di campionato (per quanto riguarda la "regular season"), ossia la 14° giornata (7° di ritorno): il Real Paolini ha battuto per 5-3 in casa il Real Unione scavalcando proprio all'ultimo tuffo il Borgo Cià 2017 relegando loro sul fondo della graduatoria; il Bianco Arancio Petrosino invece ha perso sul campo dell'Eleonora Folgore Castelvetrano per 4-3 in una partita dove le due squadre si sono inseguite e superate più volte (reti ospiti di Pellegrino, D'Alberti e Piccione). Domenica prossima, 25 marzo 2018 alle ore 15:00 i petrosileni giocheranno al Comunale la semifinale playoff promozione in gara unica contro il Bruno Viviano Partanna.