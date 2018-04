La Madonna della Cava e i pasticcieri: il doppio pesce d'Aprile di Tp24.it

02/04/2018 21:20:00

Anche quest'anno è tornato l'appuntamento con il pesce d'Aprile di Tp24.it, che, come sempre, ha fatto scalpore. Quest'anno, in verità, il pesce d'Aprile era pure doppio.

Ci siamo fatti prendere la mano. Il primo scherzo riguardava la scoperta che la Madonna della Cava è un falso storico. Si tratta della patrona di Marsala, e in tantissimi ci sono cascati.

La notizia ha avuto più di trentamila lettori diversi, è stato condivisa alla grande, tantissime le mail che abbiamo ricevuto in redazione di persone meravigliate, scioccate, indignate.

Il secondo pesce d'Aprile, invece, prendeva spunto dalla polemica sull'obbligo per i panettieri di chiudere la domenica, per riportare una notizia che a molti siciliani ha fatto venire un coccolone: l'obbligo anche per i pasticcieri di astenersi dal lavoro la domenica e i festivi.

Anche in questo caso, abbiamo ricevuto decine di commenti e di reazioni da tutta la regione. Rilassatevi, adesso: era tutto uno scherzo.

All'anno prossimo!