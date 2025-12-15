Sezioni
Cronaca
15/12/2025 11:46:00

Trapani, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga: denunciato un 34enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795882-0-trapani-non-si-ferma-all-alt-dei-carabinieri-e-tenta-la-fuga-denunciato-un-34enne.jpg

Un uomo di 34 anni, residente a Trapani, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Erice per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di controllo nel quartiere San Giuliano. I militari hanno notato il 34enne alla guida di un motociclo privo di casco protettivo e gli hanno intimato l’alt. L’uomo, però, invece di fermarsi, ha evitato il posto di blocco dandosi alla fuga, effettuando manovre considerate particolarmente pericolose per sé e per gli altri utenti della strada.

 

La corsa è durata pochi metri: il motociclista è stato rapidamente fermato e sottoposto a perquisizione. Addosso aveva alcuni grammi di sostanza stupefacente, cocaina e hashish. Oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore di sostanze stupefacenti.









