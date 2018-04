Il weekend sportivo: retrocessione per il Marsala Volley

02/04/2018 19:19:00

Weekend pasquale a cavallo fra marzo ed aprile 2018, molti campionati si fermati per le festività, alcuni hanno normalmente proseguito il loro corso. Marsala piange e trapani ride, così possiamo tranquillamente riassumere il fine settimana sportivo delle realtà locali, ecco il solito dettaglio:

Calcio: In Serie C girone C si è disputata la 33° giornata (14° del girone di ritorno) ed al Trapani di capitan Pagliarulo e compagni è bastato un gol di Evacuo ad inizio ripresa per avere la meglio al Provinciale del forte Matera. L'1-0 dei granata, al decimo risultato utile consecutivo, ha riaperto completamente il discorso promozione diretta in Serie B grazie anche al contemporaneo ennesimo passo falso del Lecce (1-1 al Via del Mare con il Siracusa); adesso la classifica recita Lecce 65, Trapani e Catania 63 con la coppia siciliana che a differenza dei salentini ha già effettuato il proprio turno di riposo. In Prima Categoria Sicilia girone A si è giocata la 23° giornata (10° di ritorno) col Marian Strasatti che ha effettuato il proprio ultimo turno di riposo stagionale. A tre partite dalla fine della regular season i lilibetani rimangono sul fondo della graduatoria condannati quasi sicuramente alla disputa del playout salvezza in trasferta e con solo il "2" a disposizione.



Pallacanestro: Nel campionato di Serie A2 girone ovest è andata in scena la 27° giornata (12° del girone di ritorno) e la Lighthouse Trapani di capitan Renzi ha vinto una soffertissima partita contro la Leonis Roma: al PalaGranata è finita 90-89 dopo un tempo supplementare coi capitolini che hanno sbagliato il tiro vittoria sulla sirena finale. Per i trapanesi di coach Parente adesso il settimo posto in classifica è esclusivo viste le contemporanee sconfitte di Agrigento, Latina e Rieti.



Pallavolo: In Serie A2 femminile si è disputato il 33° turno (16° del girone di ritorno), giornata che ha segnato definitivamente il destino della Sigel Marsala Volley: con la sconfitta per 3-0 sul taraflex della Volley Soverato (25-20; 25-22; 25-23) ed il contemporaneo 3-2 della Bartoccini Gioiellerie Perugia sulla Zambelli Orvieto è arrivata la retrocessione matematica per Agostinetto e compagne, con due giornate di anticipo sulla fine del campionato (i due impegni casalinghi, proprio contro Perugia giovedì 5 aprile e contro Barricalla Collegno domenica 8 aprile). Per le lilibetane è quindi arrivata la sentenza definitiva a coronamento di una stagione fallimentare sotto ogni punto di vista possibile, con l'abbandono dopo un solo anno della Serie A2 (come nella prima esperienza nel 2012/2013), secondo campionato nazionale che non era stato conquistato sul campo ma che era stato garantito dalla Fipav grazie all'accettazione della domanda di ripescaggio presentata l'estate scorso dalla dirigenza marsalese. Errori gestionali, un roster non idoneo alla categoria (direzione tecnica probabilmente compresa) hanno portato all'inevitabile ritorno in Serie B1.



Scherma: A Seoul (Corea del Sud) si è disputata la 6° prova della Coppa del Mondo di sciabola femminile 2018. La castelvetranese Loreta Gulotta, però, non ha brillato, venendo eliminata al primo incontro e classificandosi solo 34°.