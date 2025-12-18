Riccione, argento tricolore per Andrea Candela nei 50 farfalla

18/12/2025 10:00:00

Podio, con medaglia d’argento, per Andrea Candela ai Campionati assoluti di nuoto di Riccione. Il nuotatore trapanese, atleta del Centro sportivo Carabinieri e tesserato per il Circolo Canottieri Tevere Roma, ha chiuso la stagione con un secondo posto di grande peso nei 50 metri farfalla, centrando un podio che lo colloca stabilmente nell’élite del panorama nazionale.

Candela ha fermato il cronometro su 22”74, a 34 centesimi dal primo posto conquistato da Simone Stefanì delle Fiamme Oro, atleta di caratura internazionale con un bronzo mondiale e un oro europeo in vasca corta. Un distacco minimo, che conferma il livello raggiunto dal ventunenne trapanese nel corso di un 2025 particolarmente ricco di risultati.

Un anno iniziato con numeri importanti ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, dove Candela ha conquistato cinque medaglie d’oro, un argento e tre record nazionali, e proseguito con il quinto posto alle Universiadi nei 50 stile libero. L’argento agli Assoluti rappresenta così una tappa di maturità, più che un punto di arrivo.

“È stata una prova molto gratificante soprattutto dal punto di vista mentale, perché il campionato non era iniziato benissimo e, anche se l’inizio non era quello sperato, sono riuscito a non perdere il focus e a concentrarmi sulle cose positive e sulle sensazioni che ritrovavo in acqua”, ha raccontato Candela. “Gareggiare a questo livello, con ragazzi appena rientrati dagli Europei, è stato importante per immedesimarmi in un contesto sempre più grande e competitivo”.

Archiviata la stagione, ora per il nuotatore trapanese è tempo di recuperare energie. “Adesso un po’ di riposo, perché da gennaio si riprende a pieno regime a spingere per la seconda parte della stagione”, ha aggiunto, con lo sguardo già rivolto a nuovi obiettivi e traguardi ancora più ambiziosi.



