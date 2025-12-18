Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
18/12/2025 10:00:00

Riccione, argento tricolore per Andrea Candela nei 50 farfalla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/riccione-argento-tricolore-per-andrea-candela-nei-50-farfalla-450.jpg

Podio, con medaglia d’argento, per Andrea Candela ai Campionati assoluti di nuoto di Riccione. Il nuotatore trapanese, atleta del Centro sportivo Carabinieri e tesserato per il Circolo Canottieri Tevere Roma, ha chiuso la stagione con un secondo posto di grande peso nei 50 metri farfalla, centrando un podio che lo colloca stabilmente nell’élite del panorama nazionale.

Candela ha fermato il cronometro su 22”74, a 34 centesimi dal primo posto conquistato da Simone Stefanì delle Fiamme Oro, atleta di caratura internazionale con un bronzo mondiale e un oro europeo in vasca corta. Un distacco minimo, che conferma il livello raggiunto dal ventunenne trapanese nel corso di un 2025 particolarmente ricco di risultati.

Un anno iniziato con numeri importanti ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, dove Candela ha conquistato cinque medaglie d’oro, un argento e tre record nazionali, e proseguito con il quinto posto alle Universiadi nei 50 stile libero. L’argento agli Assoluti rappresenta così una tappa di maturità, più che un punto di arrivo.

È stata una prova molto gratificante soprattutto dal punto di vista mentale, perché il campionato non era iniziato benissimo e, anche se l’inizio non era quello sperato, sono riuscito a non perdere il focus e a concentrarmi sulle cose positive e sulle sensazioni che ritrovavo in acqua”, ha raccontato Candela. “Gareggiare a questo livello, con ragazzi appena rientrati dagli Europei, è stato importante per immedesimarmi in un contesto sempre più grande e competitivo”.

Archiviata la stagione, ora per il nuotatore trapanese è tempo di recuperare energie. “Adesso un po’ di riposo, perché da gennaio si riprende a pieno regime a spingere per la seconda parte della stagione”, ha aggiunto, con lo sguardo già rivolto a nuovi obiettivi e traguardi ancora più ambiziosi.

 



Sport | 2025-12-17 10:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/ju-jitsu-il-siciliano-mattia-magro-sul-tetto-del-mondo-250.jpg

Ju-Jitsu: il siciliano Mattia Magro sul tetto del mondo

Dalla palestra di Capaci al gradino più alto del podio in Thailandia. Il sedicenne palermitano conquista il titolo mondiale di Ju-Jitsu U18, portando la Sicilia nell’élite delle arti marziali. Ci sono momenti in cui il respiro di...

Sport | 2025-12-18 10:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/riccione-argento-tricolore-per-andrea-candela-nei-50-farfalla-250.jpg

Riccione, argento tricolore per Andrea Candela nei 50 farfalla

Podio, con medaglia d’argento, per Andrea Candela ai Campionati assoluti di nuoto di Riccione. Il nuotatore trapanese, atleta del Centro sportivo Carabinieri e tesserato per il Circolo Canottieri Tevere Roma, ha chiuso la stagione con un...







Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 