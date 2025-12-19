TennisTavolo: dopo la vittoria di Enna la Germaine Lecocq in casa alla prova Vasto

19/12/2025 09:00:00

La sfida casalinga di domenica 21 dicembre contro gli abruzzesi del Vasto chiuderà questo fantastico 2025 per la FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala impegnata nel Campionato nazionale serie B1 girone D di Tennis Tavolo. Il sodalizio caro alla Presidente Sandra Sorrentino, grazie alla vittoria in trasferta contro Enna della scorsa settimana, si pone tra le squadre che vogliono dire qualcosa di importante in questo torneo, anche se, per albergare nelle parti alte della classifica, dovrà provare a regalarsi per Natale una vittoria tra le mura amiche contro la forte Spartan Vasto, capolista con sei match giocati contro i quattro degli azzurri di capitan Caprì.

Non sarà di certo un match di facile lettura come quello contro la Eos Enna in cui la Germaine Lecocq, presentatasi con il trio Caprì, Bressan e Giardina, ne ha avuto ragione con il risultato di 5-1. Una sfida a senso unico in cui i lilibetani hanno dominato ma con qualche parziale rinviato ai vantaggi ed in alcuni casi non di facile lettura. Una vittoria figlia dell’ottima concentrazione che gli azzurri hanno saputo mettere in campo in ogni scambio, capitalizzando a proprio vantaggio due importanti punti classifica. E’ quella concentrazione che servirà proprio domenica per cercare di scardinare le individualità degli ospiti che cercheranno di ottenere una vittoria in trasferta che li lancerebbe in campionato.

Per la FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala, invece, un’occasione per dimostrare le potenzialità di questo eccellente gruppo squadra che ambisce ad un risultato di rilievo che soltanto le vittorie potranno certificare. Per chi volesse assistere allo spettacolo del Tennis Tavolo, il match si giocherà alla Palestra dell’Istituto Cosentino di Via del Fante, domenica 21 dicembre 2025 con inizio alle ore 10:00.



