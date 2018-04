Calcio femminile Marsala. Rientrate quattro atlete dal Torneo delle Regioni

06/04/2018 04:35:00

Terminate le festività pasquali sono riprese questa settimana a pieno ritmo presso l’impianto comunale di Strasatti le attività del Calcio Femminile Marsala e mister Anteri, insieme al sempre presente mister Giacalone, ha potuto contare su tutta la rosa a disposizione comprese le quattro convocate della Rappresentativa Siciliana. Il rientro dall’Abruzzo delle vicecampionesse del Torneo delle Regioni, Francesca Abbenante, Samantha Alcamo, Alessia Cammarata e Carola Gerardi ha portato sicuramente entusiasmo tra le fila della compagine marsalese: “Siamo orgogliosi delle nostre quattro ragazze, commenta il Presidente Chirco, questa edizione del Torneo delle Regioni ha fatto si che questa rappresentativa siciliana sia entrata nella storia calcistica della nostra regione e siamo davvero felici di aver contribuito a tutto questo con le nostre bravissime e giovani atlete. La nostra società da 18 anni supporta queste manifestazioni e collabora con il Comitato Regionale per la crescita della nostra disciplina in Sicilia, ci auguriamo che questa grande impresa sia solo l’inizio di tante altre soddisfazioni che la nostra bellissima isola merita” alle sue parole seguono quelle del tecnico azzurro Anteri:

“Ho vissuto la costruzione di questa squadra dal primo raduno delle selezioni fino alla finale dell’Aquila, in cui una piccola delegazione della nostra società ha voluto essere presente, so quanti sacrifici ci sono stati da parte dello staff del delegato regionale Giuseppe Mistretta e della selezionatrice Maria Antonia Giammanco, da parte dei genitori delle calciatrici e dei loro club di appartenenza, ma non me ne voglia nessuno le vere protagoniste in fondo sono state loro, queste 20 leonesse siciliane che hanno portato il nostro sole e la nostra passione in un Torneo dal clima così freddo. Questa Sicilia ha davvero gettato il cuore oltre gli ostacoli dimostrando che un gruppo unito supera ogni difficoltà, sono fiera di tutte loro per le emozioni che hanno saputo regalarci”

Nel frattempo le iniziative del presidente Chirco non si fermano, in questi giorni è prevista la firma per una importante convenzione di collaborazione con il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, istituto scolastico in cui studiano Cammarata, Abbenante e Gerardi.

Da sx: Francesca Abbenante, Alessia Cammarata, Carola Gerardi e Samantha Alcamo