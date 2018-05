Tragedia a Marsala: muore un bimbo di due anni

01/05/2018 20:40:00

22,10 - Scene di grande disperazione all'ospedale di Marsala. Il bambino, A.C., è nella camera mortuaria dell'ospedale. Inquirenti e carabinieri stanno cercando di capire il contesto in cui è avvenuta la tragedia, perché c'è grande confusione.

Quello che è certo è che A.C. si è strozzato mentre stava giocando a casa. Sono stati i genitori a scoprirlo e a correre disperati verso il pronto soccorso. Bisogna ancora capire come: con la tracolla di una borsa o, addirittura, con il laccio della felpa che indossava.

20,50 - Sono fasi concitate al Pronto Soccorso di Marsala. L'incidente domestico è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Il bambino, di un anno e mezzo, si chiamava A.C..

Giocava a casa con una borsa e si sarebbe strozzato con la tracolla. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il padre, che ha visto il bimbo cianotico e privo di sensi.

Disperata la corsa al pronto soccorso di Via Salemi, dove però non c'è stato nulla da fare. Sono state avvertite le forze dell'ordine che si sono recate sul posto, insieme al magistrato di turno per capire la reale dinamica dei fatti.

Strazianti le scene di dolore dei genitori e dei parenti del piccolo. Una vera tragedia.

20,40 - Una tragedia terribile a Marsala in questo 1° Maggio 2018. Un bambino di soli due anni è morto in circostanze ancora non chiare. Secondo alcune voci che girano in città si è strozzato con la cintura della borsa della mamma, secondo altri è caduto dalla sedia e ha sbattuto la testa.

Quello che è certo è che arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" e per lui non c'è stato nulla da fare. Fonti interne all'ospedale confermano a Tp24.it, comunque, la terribile notizia: nel pomeriggio di oggi, a Marsala, è morto un bambino di due anni.

Seguiranno aggiornamenti.