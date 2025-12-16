Marsala sotto la pioggia: strade allagate e tombini in tilt, disagi da questa mattina

16/12/2025 12:22:00

Piove senza sosta dalle 6 di questa mattina e, puntuale, Marsala fa i conti con i soliti disagi. La forte perturbazione che sta interessando la città ha trasformato alcune delle principali arterie urbane in veri e propri laghi, rendendo difficoltosa la circolazione.

Le situazioni più critiche si registrano lungo via Salemi e via Mazara, dove l’acqua ha invaso la carreggiata, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo e creando non pochi problemi anche ai mezzi più alti. Video e segnalazioni sono arrivati in redazione da diverse zone della città, documentando strade impraticabili e rallentamenti diffusi.

Nel centro urbano, in particolare, molti tombini non riescono a smaltire l’acqua piovana: l’acqua ristagna sull’asfalto, segno di un sistema di raccolta che, ancora una volta, va in sofferenza alla prima pioggia intensa. Una criticità ormai strutturale, che si ripresenta ciclicamente e che continua a mettere a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Al momento non si segnalano danni gravi a persone o abitazioni, ma la situazione resta sotto osservazione, soprattutto nelle zone storicamente più esposte agli allagamenti.

Secondo le previsioni meteo, dal primo pomeriggio è atteso un miglioramento: la perturbazione dovrebbe attenuarsi e lasciare progressivamente la provincia di Trapani, consentendo un graduale ritorno alla normalità.

Resta però l’ennesima giornata di disagi che riaccende il tema, mai risolto, della manutenzione della rete di smaltimento delle acque e della vulnerabilità della città di fronte agli eventi meteorologici, ormai sempre meno “eccezionali”.



