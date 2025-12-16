Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/12/2025 12:22:00

Marsala sotto la pioggia: strade allagate e tombini in tilt, disagi da questa mattina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765884284-0-marsala-sotto-la-pioggia-strade-allagate-e-tombini-in-tilt-disagi-da-questa-mattina.jpg

 Piove senza sosta dalle 6 di questa mattina e, puntuale, Marsala fa i conti con i soliti disagi. La forte perturbazione che sta interessando la città ha trasformato alcune delle principali arterie urbane in veri e propri laghi, rendendo difficoltosa la circolazione.

Le situazioni più critiche si registrano lungo via Salemi e via Mazara, dove l’acqua ha invaso la carreggiata, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo e creando non pochi problemi anche ai mezzi più alti. Video e segnalazioni sono arrivati in redazione da diverse zone della città, documentando strade impraticabili e rallentamenti diffusi.

Nel centro urbano, in particolare, molti tombini non riescono a smaltire l’acqua piovana: l’acqua ristagna sull’asfalto, segno di un sistema di raccolta che, ancora una volta, va in sofferenza alla prima pioggia intensa. Una criticità ormai strutturale, che si ripresenta ciclicamente e che continua a mettere a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Al momento non si segnalano danni gravi a persone o abitazioni, ma la situazione resta sotto osservazione, soprattutto nelle zone storicamente più esposte agli allagamenti.

Secondo le previsioni meteo, dal primo pomeriggio è atteso un miglioramento: la perturbazione dovrebbe attenuarsi e lasciare progressivamente la provincia di Trapani, consentendo un graduale ritorno alla normalità.

Resta però l’ennesima giornata di disagi che riaccende il tema, mai risolto, della manutenzione della rete di smaltimento delle acque e della vulnerabilità della città di fronte agli eventi meteorologici, ormai sempre meno “eccezionali”.

 









Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...