Marsala, ecco come si presenta la spiaggia del lido di San Teodoro

13/05/2018 08:45:00

Molte alghe e abbandono nella zona del lido Le Torri di San Teodoro a Marsala. Si presenta così lo spicchio di spiaggia, tra i più suggestivi del nostro territorio, che si affaccia alla bocca nord della laguna dello Stagnone. Una parte di Stagnone che da anni è sulle pagine di cronaca per le vicende giudiziarie legate ai proprietari del lido, i coniugi Nizza e De Vita. Proprio in questi giorni c'è stata una nuova decisiva puntata. Il Cga ha ribaltato la sentenza del Tar che revocava la concessione demaniale ai titolari del Lido. La procedura di revoca della concessione era partita nel 2011, i proprietari del lido hanno fatto ricorso al Tar, perdendolo. Adesso è arrivata la sentenza del Cga che in sostanza dà ragione ai titolari della concessione.

Comincia così quindi l'estate per la zona di San Teodoro, e oggi si presenta pressocchè abbandonato, in attesa di lavori di manutenzione. Quell'angolo di Stagnone è molto particolare perchè si affaccia su una lingua di sabbia che permette di attraversare a piedi la bocca dello stagnone e di arrivare all'isola Lunga.