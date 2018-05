Lavoro, da mesi senza stipendio i dipendenti dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

27/05/2018 10:05:00

Continua il disagio dei dipendenti dell’Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (I.R.V.O.), da mesi senza stipendio. Nonostante tali difficoltà finanziarie, l'I.R.V.O. con il suo qualificato personale tecnico, ha garantito la certificazione e controllo dei vini siciliani a D.O., e degli Oli di Sicilia.

Un Ente, che da diversi anni vive di gestione commissariale. Infatti, da oltre un sessennio manca il Consiglio di Amministrazione, in grado di

programmare e rilanciare, alcune delle attività istituzionali fra cui: ricerca scientifica e attività promozionali.

Attività promozionali del Vino e dell’Olio, indispensabili in un mercato mondiale, sempre più alla ricerca di prodotti salubri e certificati, e su cui bisogna investire. "L'UGL, Unione Generale del Lavoro fa appello al presidente Musumeci, al fine di far predisporre agli uffici competenti, tutti gli adempimenti necessari, al fine di evitare il blocco dei prelievi e delle certificazioni dei vini a D.O. e degli Oli di Sicilia, dovuto alla mancanza corresponsione degli stipendi".