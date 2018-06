"Giovanissimi" dell'Asd Marsala Calcio si laureano campioni regionali

21/06/2018 19:00:00

I lilibetani, dopo aver vinto la fase provinciale, si laureano campioni di Sicilia dopo aver superato i peloritani dello Sporting Atene Messina ai calci di rigore in semifinale (0-0 e poi 4 a 3 dal dischetto) e il Città di Ribera in finale per 4 a 2. A seguito della vittoria, la società, esprime il proprio plauso a tutti i protagonisti di questa bellissima stagione, allenatori, giocatori, genitori, dirigenti e tanti altri attori che a vario titolo hanno supportato in silenzio i nostri giovani atleti.