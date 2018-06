Incidenti in Sicilia: un morto a Niscemi, due feriti a Palermo, un bambino grave a Catania

24/06/2018 18:12:00

Lunga la lista degli incidenti in questo fine settimana in Sicilia.

Un meccanico di Niscemi, Giuseppe Valenti, di 56 anni, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo che si è verificato in contrada Vituso, a pochi chilometri dal centro abitato del nisseno.

L'uomo, che era a guida di una Skoda Felicia bianca, si è schiantato contro il muretto di una villetta, morendo sul colpo. Non è chiara la dinamica del sinistro. Non è da escludere un malore o una manovra azzardata.

A Niscemi Giuseppe Valenti, sposato e padre di due figli, era molto conosciuto e stimato per la sua professione di esperto meccanico e riparatore di radiatori per auto.

È di 11 anni e originario di Augusta il ragazzino rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza del centro commerciale Porte di Catania.

La giovane vittima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro con delle fratture e con un gravissimo trauma cranico. Per questo è stato portato subito in sala operatoria dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Grave incidente tra un'auto e una moto intorno sul lungomare Cristoforo Colombo a Palermo nei pressi del belvedere di Vergine Maria. Nell'impatto due persone sono rimaste gravemente ferite. Sul posto due ambulanze hanno trasportato d’urgenza e in codice rosso i due feriti all’ospedale Villa Sofia.

Maria Teresa Buttitta 83 anni, è morta la scorsa notte in ospedale dopo che il 3 maggio scorso era stata falciata da una moto mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, nella zona residenziale di Palermo.

L’anziana, che era stata ricoverata all’ospedale Villa Sofia, nello scontro si era procurata diverse fratture in tutto il corpo, oltre a un trauma cranico.

L’incidente era avvenuto intorno alle 12.45 del 3 maggio scorso all’altezza del civico 32 di via Aquileia. L’anziana, che non risiede a Palermo, stava andando in visita da alcuni parenti che abitano a pochi passi dal luogo dell’impatto.