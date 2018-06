Sicilia, muore investito da un uomo di 96 anni

26/06/2018 15:23:00

Due incidenti mortali ieri in Sicilia. A Messina è morto un giovane che si è schiantato su uno scooter che aveva rubato. A Paternò un anziano pedone (88 anni) investito da un automobilista ancora più anziano, 96 anni.

La vittima è Vincenzo Parisi, insegnante in pensione, deceduto in ospedale. Era stato travolto, poco prima delle 11, da una Fiat Punto guidata dal 96enne.

Incidente mortale anche lungo la Litoranea a Messina. A perdere la vita Silvio Donato di 29 anni, finito sull’asfalto mentre percorreva la via Consolare Pompea in sella ad uno scooter Honda Sh che aveva rubato. Trasportato al Papardo, per lui non c'è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato intorno alle 3 di notte all’altezza della chiesa di Grotte.