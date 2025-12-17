Travolto da uno scooter mentre attraversa sulle strisce pedonali: muore 83enne

17/12/2025 08:07:00

Non ce l’ha fatta Carmelo Barone, l’uomo di 83 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì a Palermo. Il decesso è avvenuto all’ospedale Villa Sofia, dove l’anziano era stato ricoverato in condizioni disperate.

Il tragico incidente si è verificato in via Ammiraglio Rizzo, all’incrocio con via Thaon di Revel. Secondo una prima ricostruzione, Barone stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da uno scooter condotto da un dipendente delle Poste. L’impatto è stato particolarmente violento: l’uomo è caduto sull’asfalto riportando un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato l’83enne in codice rosso al Trauma Center di Villa Sofia. Nonostante il ricovero in terapia intensiva e i tentativi dei medici di stabilizzarlo, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dello scooter, le cui condizioni non sarebbero gravi. I rilievi sono stati affidati agli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.



