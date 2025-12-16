Sezioni
Cronaca

» Incidenti
16/12/2025 08:48:00

Auto precipita dal viadotto sulla SS115, ferito il 25enne alla guida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/auto-precipita-dal-viadotto-sulla-ss115-ferito-il-25enne-alla-guida-450.jpg

È vivo per miracolo il giovane di 25 anni rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Realmonte e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

 

Per cause ancora in corso di accertamento, una Citroën C3 è precipitata dal Viadotto Re, finendo nella zona sottostante e restando incastrata tra un pilone di sostegno della struttura e la fitta vegetazione presente in un’area di cantiere. Alla guida dell’auto c’era il solo conducente, un giovane originario di Porto Empedocle.

Immediato l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento hanno lavorato a lungo per estrarre il 25enne dalle lamiere accartocciate dell’auto: un’operazione complessa, durata circa mezz’ora.

 

Nonostante la violenza dell’impatto e la dinamica impressionante, il giovane è stato recuperato vivo e cosciente. Ha riportato alcune fratture ma, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia “Frontiera” di Porto Empedocle e le Volanti della Questura di Agrigento per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

 

Due ambulanze del 118 hanno raggiunto rapidamente la zona sotto il viadotto. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.









