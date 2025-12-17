Sezioni
Cronaca

» Incidenti
17/12/2025 20:35:00

Mazara: investe con l'auto un pedone e fugge via senza prestare soccorso

Paura nel pomeriggio di oggi a Mazara, intorno alle 17, all’incrocio tra le vie Gian Giacomo Adria, Piersanti Mattarella e via Vittorio Veneto. Un uomo che si muoveva a piedi è stato investito da un’auto il cui conducente, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

 

Secondo una prima ricostruzione, il cittadino era appena uscito dalla farmacia situata all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Antonio La Licata e si stava dirigendo verso la propria auto, parcheggiata in via Gian Giacomo Adria. Giunto quasi al centro dell’incrocio, è stato travolto dal veicolo pirata.

 

L’uomo è rimasto a terra ed è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale “A. Ajello”. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

 

Presenti anche una squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Trattandosi di un punto nevralgico della città, il traffico ha subito rallentamenti per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi del sinistro. Nel frattempo è partita la caccia all’auto pirata: le forze dell’ordine stanno acquisendo elementi utili per risalire al responsabile dell’investimento.









