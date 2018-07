Marsala, al via la stagione sportiva per gli arbitri lilibetani

02/07/2018 12:52:00

È iniziata ieri la stagione sportiva 2018/2019 per gli arbitri della sezione di Marsala, che si è aperta con la piacevole novità di un ritorno di un arbitro marsalese nelle categorie nazionali di calcio/11, stiamo parlando di Giuseppe Pantaleo che dal CRA Sicilia è transitato alla CAI, ( Commissione arbitri Interregionale ).

Il 30 giugno 2018, il Comitato Nazionale, riunitosi a Roma presso la sede federale ha diramato i ruoli arbitrali per la nuova stagione ed oltre alla novità di Pantaleo alla CAI, c'è anche la prestigiosa promozione alla CAN PRO dell'assistente Giuseppe Licari che va ad aggiungersi ai riconfermati Emilio Buonocore ( assistente ) e Carmelo Parisi ( osservatore ). Riconfermato anche un altro osservatore, Vito Buffa ( CAI ) e riconferme anche nella pattuglia operativa in CAN5 ( la serie A del futsal )con gli arbitri Fabio De Pasquale e Mario Certa e l'osservatore Nino Ditta.

“E’ un motivo di vanto – dice il Presidente della sezione AIA Marsala, Biagio Girlando – poter annoverare diversi associati marsalesi nelle varie categorie nazionali, gli arbitri e gli assistenti sono atleti impegnati a portare abbinato il nome della nostra città ai vari impegni arbitrali in tutto il territorio nazionale e questo è un altro grande stimolo a fare sempre meglio.