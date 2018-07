Gibellina, consegnati i riconoscimenti del “Premio Saturno, Trapani che lavora"

03/07/2018 09:06:00

Consegnati a Gibellina, nell’ambito della manifestazione “Scirocco Wine Fest”, i riconoscimenti del “Premio Saturno, Trapani che produce”, manifestazione, quest’anno alla 15esima edizione, organizzata dall’emittente Telesud in collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani.

Le due serate del Premio Saturno sono state condotte, per il terzo anno di seguito, da Vittoria Abbenante di Rmc101. L'iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali del presidente di Telesud Massimo Marino e de presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace, che si sono soffermati sull’importanza della manifestazione, nata per promuovere il territorio e le sue eccellenze. Nel corso della cerimonia di premiazione sono intervenuti il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e l’assessore regionale alle attività produttive onorevole Mimmo Turano.

Durante gli appuntamenti con il Premio Saturno si sono tenuti anche dei talk show: al primo, dal titolo “Un anno di sport”, è intervenuto telefonicamente il decano dei giornalisti sportivi Italo Cucci. Ospiti di Fabio Tartamella e Stefania Renda, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Franco Cammarasana, Nino Daì e Nino Barraco, ex giocatori del Trapani Calcio, Francesco Francioso, Daniela Giordano, assessore allo sport del Comune di Gibellina e Rossana Giacalone, addetta alle relazioni esterne della squadra di pallavolo Sigel Marsala.

Il secondo approfondimento è stato invece dedicato ai temi dell'economia con la conduzione dello scrittore Giacomo Pilati e del giornalista Nicola Baldarotta, direttore de “Il Locale News” che ha vistola presenza del presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace, Rosario Di Maria, presidente Tenute Orestiadi, Alessandro La Grassa, presidente del Cresm, Tanino Bonifacio, assessore alla Cultura del Comune di Gibellina. Spazio anche al divertimento con le due serate del Premio Saturno che sono state animate dal cabaret di Ernesto Maria Ponte che durante il primo appuntamento si è esibito accompagnato dall'attrice Cleila Cucco e dal chitarrista Tony Greco, e dal noto showman Sasà Salvaggio, che ha portato in scena lo spettacolo “I love Sicilia”, che ha concluso la 15 esima edizione del Premio Saturno e del “Scirocco Wine Fest”.



I PREMIATI

Per l’edizione 2018 la statuetta raffigurante il dio Saturno è andata, nella prima serata di premiazioni, all’azienda “Perla Marmi”, con il premio consegnato dal presidente di Assomarmi Vito Pellegrino a Giovanni Castiglione; all’impresa alcamese Auroflex, che si occupa della produzione di etichette autoadesive per prodotti di vario genere, con Giuseppe Butera che ha avuto il premio dal presidente di Confindustria Gregory Bongiorno; a Platimiro Fiorenza, ultimo corallaio inserito nel registro delle eredità immateriali della Sicilia nell’elenco dei tesori umani viventi tutelati dall’Unesco, che, assieme alla figlia Rosadea, ha ritirato la statuetta del dio dell’agricoltura dalle mani del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo; al marchio “Addio Cugghiuna”, con il riconoscimento ricevuto da Norbert Biasizzo dal sindaco di Salemi Domenico Venuti.

La seconda serata di premiazioni si è tenuta ieri sera, con l’assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa che ha consegnato la statuetta di Saturno al presidente della Fondazione Orestiadi Calogero Pumilia. Per l’impegno nel sociale è stato premiato il 37esimo stormo. Sul grande palco allestito a Gibellina per l’occasione è salito il colonnello Salvatore Ferrara che ha ricevuto la statuetta raffigurante il dio Saturno dall’onorevole Stefano Pellegrino e dal presidente di Telesud Massimo Marino, che ha dato appuntamento all’anno prossimo per la 16esima edizione del Premio.

La cerimonia è proseguita con il presidente ed il vice presidente della associazione di promozione turistica “Pro loco Marsala 2.0” Mario Ottoveggio e Leo Orlando, premiati dal sindaco di San Vito lo Capo Giuseppe Peraino e dal presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace. L’ultimo riconoscimento della serata, che ha chiuso l’edizione del 2018, è andato all’atelier marsalese Bonini che quest’anno ha festeggiato i cinquant'anni di attività: il premio è stato ritirato da Guglielmo Bonini dalle mani dell’onorevole Eleonora Lo Curto e dal sindaco di Gibellina Salvatore Sutera