I "Me contro te" si sposano. E gli invitati ... devono pagare

16/12/2025 18:05:00

Adesso è ufficiale: Luì e Sofì, i Me contro Te, si sposano. Ma non sarà un matrimonio come gli altri. La coppia formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia, originaria di Partinico e diventata negli anni un fenomeno mediatico seguito da milioni di bambini e famiglie, ha annunciato sui social la data delle nozze: 5 settembre 2026. E soprattutto il formato.

Il loro matrimonio si chiamerà “The Wedding – Lo Show” e andrà in scena all’Arena di Milano, trasformando il giorno delle nozze in uno spettacolo vero e proprio, con pubblico, musica, coreografie e biglietti in vendita. Un evento che, nei fatti, segna un ulteriore passo nella trasformazione della loro vita privata in prodotto da condividere – e monetizzare – con la community.

Un matrimonio-spettacolo (a pagamento)

Per assistere alle nozze dei Me contro Te sarà necessario acquistare un biglietto. I prezzi, secondo quanto riportato da MilanoToday, partono da 48 euro e arrivano a 96 euro per i posti standard. Per i fan più accaniti è previsto il pacchetto “meet and greet” da 250 euro, a cui si può aggiungere un vip pack con ulteriori 200 euro per un’esperienza ancora più esclusiva.

In pratica, un matrimonio-evento aperto al pubblico, dove anche la partecipazione diventa parte dello show. Un format inedito per le nozze, ma coerente con il percorso di Luì e Sofì, che negli anni hanno costruito un vero e proprio impero tra YouTube, cinema, musica, merchandising e spettacoli dal vivo.

Le polemiche sui social

La scelta ha inevitabilmente acceso il dibattito. Sui social network le reazioni sono state contrastanti: c’è chi apprezza l’originalità dell’iniziativa e la coerenza con il mondo dei Me contro Te, e chi invece parla apertamente di operazione commerciale, accusando la coppia di aver trasformato anche il matrimonio in un prodotto a pagamento.

«Monetizzano pure le nozze», scrivono alcuni utenti, mentre altri mettono in dubbio persino il valore legale della cerimonia. Non a caso, sotto gli ultimi video pubblicati dalla coppia, i commenti sono stati limitati, segno che le critiche non sono state poche.

“Una scelta di cuore”, dicono loro

Dal canto loro, Luì e Sofì rivendicano la scelta come autentica e sentita. «Dopo tanti anni insieme, abbiamo finalmente scelto la nostra data: il 5 settembre – hanno spiegato –. Sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio. E alla fine lo abbiamo capito: sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare».

La proposta di matrimonio risale all’ottobre del 2021 e, dopo diversi rinvii, adesso il conto alla rovescia è ufficialmente partito.

Tra intimità e business

Resta il tema di fondo: dove finisce la condivisione e dove inizia lo spettacolo? Nel caso dei Me contro Te, la linea è da tempo molto sottile. Il matrimonio-show rappresenta forse il punto più alto – o più discusso – di un modello comunicativo in cui ogni momento diventa racconto, evento, brand.

Per i fan sarà una festa collettiva. Per i critici, l’ennesima dimostrazione che, nell’era degli influencer, anche il “sì” può diventare un biglietto numerato.



