Marsala, il Gruppo Folklorico “Marsala Antica” invitato in Grecia dal CIOFF

06/07/2018 18:20:00

Momento magico per il Gruppo Folklorico "MARSALA ANTICA". Dopo il grande successo riscosso all'International Subnuclear Physics di Erice alla presenza del Professore Antonino Zichichi, dal 18 al 23 di questo mese il Gruppo è stato invitato dal CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) a rappresentare l'Italia al 20° Cosmopolis International Festival che si svolgerà in Grecia nella provincia di Salonicco e che rappresenta il punto di riferimento annuale per gli eventi culturali ellenici.

Anche in terra greca "MARSALA ANTICA" sarà orgoglioso di mostrare, assieme a: ARGENTINA; CRETA; INDIA; ANDALUSIA; RUSSIA; ROMANIA e COSTA RICA, una ricercata miscellanea di canti e danze dell'autentica tradizione nostrana volta a raggiungere quell’unico obiettivo che da 37 anni a questa parte continua a perseguire: il mantenimento e la diffusione della cultura archetipica della Sicilia associato al nome di Marsala.