Paceco, torna “AglioRosso Nubia Fest”

14/07/2018 19:55:00

Tutto pronto per la seconda edizione di “AglioRosso Nubia Fest”. L’Associazione Pro Loco Nubia si prepara per il secondo anno a presentare la manifestazione che ha come obiettivo quello di diventare un appuntamento in provincia alla scoperta del prodotto principe del territorio Pacecoto, l’aglio Rosso.

L’evento, che quest’anno propone quattro serate dal 19 al 22 Luglio 2018, è organizzato dall’Associazione Pro Loco Nubia con il patrocinio del comune di Paceco e della CCIAA di Trapani. A presentare la manifestazione, anche quest’anno, sarà Claudia Parrinello.

Dopo il successo della prima edizione che ha visto protagonisti ospiti del calibro di Roberto Lipari, comico di Colorado, la street band Ottoni Animati e Cartoonia Animazione, che ha divertito i tantissimi bambini presenti con i suoi spettacoli, AglioRosso Nubia Fest, per la seconda edizione, riserverà altrettanti ospiti e altrettante sorprese.

Il programma di quest’anno prevede infatti tutta una serie di eventi. Si parte già nel pomeriggio con Escursioni in bici nella riserva delle saline ed al museo del Sale a cura del WWF e dell’Associazione Saline&Natura, raduno Vespa Club, sfilata di auto a cura dell’associazione Amici del Cinquino di Alcamo, Area Food per le degustazioni, ed un Area Espositiva rivolta a tutte le piccole realtà artigianali del territorio.

In apertura di serata esibizioni di scuole di ballo locali per poi lasciare spazio ai vari ospiti o agli spettacoli in programma, che spaziano dalla musica, al cabaret con artisti di successo, ai musical per i bambini.

Si parte giovedì 19 con il musical di Cartoonia Animazione, “FarFavole”, un fantastico viaggio nel mondo delle favole attraverso racconti e musica. Un vero spettacolo per grandi e piccini.

Venerdì 20 sarà la volta della commedia a cura del gruppo teatro “Shalom”, sabato 21 Luglio, il concerto dei “Parsifal”, la vera tribute band dei Pooh, premiata dagli stessi per la simpatia, la perfezione della voce di Roby Facchinetti e la perfezione assoluta del batterista Stefano D’Orazio.

Si chiuderà domenica 22 Luglio con il cabaret dei “4 Gusti”, di Sicilia Cabaret.