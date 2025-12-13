Sezioni
Economia

» Agroalimentare
13/12/2025 08:55:00

I vini di Donnafugata e Dolce&Gabbana in vendita nella Fifth Avenue a New York

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/i-vini-di-donna-fugata-e-dolce-amp-gabbana-in-vendita-nella-fifth-avenue-a-new-york-450.png

I vini della collezione nata dalla collaborazione tra Donnafugata e Dolce&Gabbana sono presenti all’Holiday Market Dolce&Gabbana allestito nella boutique della Fifth Avenue, a New York.

 

In occasione delle festività, lo spazio ospita degustazioni e momenti dedicati all’ospitalità italiana, con un allestimento ispirato ai colori del carretto siciliano. I visitatori possono conoscere i vini della linea: il rosato Rosa, il bianco Isolano, i rossi Cuordilava e Tancredi, e la novità 2025, il brut rosé Bollicina Gold.

Bollicina Gold è uno spumante metodo classico ottenuto da uve Nerello Mascalese coltivate sull’Etna e affinato per oltre cinque anni. La bottiglia presenta un’etichetta ispirata alla finitura “liquid gold” della collezione Dolce&Gabbana Casa Oro 24k.

 

Durante il periodo festivo, i vini della collezione Donnafugata e Dolce&Gabbana sono in vendita anche negli Holiday Market Dolce&Gabbana di Melbourne (Chadstone Shopping Centre), Singapore (Takashimaya Shopping Centre), San Paolo (JK Iguatemi), Città del Messico (El Palacio de Hierro Polanco) e Goiânia (Flamboyant Shopping Center). La distribuzione include inoltre la boutique Dolce&Gabbana Casa di Corso Venezia 7 a Milano, il DG Martini® di Corso Venezia 15 a Milano e la piattaforma online. 









