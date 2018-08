Mazara, "E se diventi farfalla" rassegna teatrale dedicata ai bambini e ai genitori

03/08/2018 17:16:00

Venerdì 3 luglio, alle ore 19.00, presso il Centro Polivalente “Villa Francesca”, in via degli Elimi 9, a Mazara del Vallo, per il progetto "E se diventi farfalla" finanziato da Con i Bambini, di cui Solidarietà e Azione è la realtà responsabile su Mazara, si terrà il quarto appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai bambini e ai genitori, curata da Oliver e inserita nella rete dei Teatri di Paglia.

Nell’anfiteatro all’aperto di Villa Francesca andrà in scena SCILLA E CARIDDI di Vito Bartucca, con Vito Bartucca (narratore) e Savino Calatabiano (burattinaio), una produzione Teatro degli Spiriti.

La storia di Scilla e Cariddi, le tempestose padrone del mare di Sicilia, non è mai stata raccontata così, come un’avventura imprevedibile e divertente.

Scilla è una ninfa dolce e soave che vive sulle spiagge della città di Messina. Glauco, creatura marina – mezzo uomo e mezzo pesce –, si innamora perdutamente di lei. Scilla però è impaurita dall’aspetto mostruoso di Glauco. Inizia così una straordinaria avventura fatta di inseguimenti, di mari, di amori, di mostri marini, che prendono spunto dai miti e leggende delle nostre origini.

Continua il viaggio dei burattini dentro alle storie della mitologia classica. Una storia che ci riguarda da vicino, le due padrone del mare di Sicilia in una divertente e imprevedibile avventura.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, consigliata prenotazione

INFO

Solidarietà ed Azione Cooperativa Sociale ONLUS

Via A. Castiglione, 20 | 91026 - Mazara del Vallo (TP)

site solidarietaeazione.org / @ solidarietaeazione@libero.it

Centro Polivalente “Villa Francesca”

Via degli Elimi, 9 | Mazara del Vallo (TP)

Prenotazioni: 320 3388740 / 347 9226357



Il progetto “E se diventi farfalla” è finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

"E se diventi Farfalla" è un progetto nazionale che mette insieme 9 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana). Ente capofila è la cooperativa Zaffiria. Solidarietà e Azione è uno dei partner siciliani della rete nazionale ed è la realtà attraverso la quale il progetto arriva a Mazara.