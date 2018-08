Mazara, “E se diventi una Farfalla”. Successo di pubblico per Scilla e Cariddi

06/08/2018 16:00:00

Venerdì 3 agosto, presso il Centro Polivalente “Villa Francesca”, in via degli Elimi 9, a Mazara del Vallo, per il progetto "E se diventi farfalla" finanziato da Con i Bambini, di cui Solidarietà e Azione è la realtà responsabile su Mazara, si è tenuto il quarto appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai bambini e ai genitori, curata da Oliver e inserita nella rete dei Teatri di Paglia.



Si conferma il successo di pubblico di una programmazione pensata per l’infanzia ma godibile anche da un pubblico adulto, un percorso costruito per avvicinare anche i più piccoli al mondo del teatro: da quello d’attore a quello di figura. Quattro appuntenti per entrare in narrazioni ogni volta diverse per tecnica e interpretazione, quattro pomeriggi per abitare un anfiteatro di paglia e condividere un’esperienza, farsi pubblico e vivere la magia del teatro, della performance, dell’accadimento scenico.

La rassegna Teatro per Bambini e Genitori si è conclusa con SCILLA E CARIDDA uno spettacolo di burattini dei bravissimi Vito Bartucca e Salvino Calatabiano, una produzione Teatro degli Spiriti. Uno spettacolo che ha coinvolto, divertito e appassionato gli spettatori di ogni età che affollavano il teatro all’aperto di Villa Francesca.

Il progetto “E se diventi farfalla” è finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

"E se diventi Farfalla" è un progetto nazionale che mette insieme 9 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana). Ente capofila è la cooperativa Zaffiria. Solidarietà e Azione è uno dei partner siciliani della rete nazionale ed è la realtà attraverso la quale il progetto arriva a Mazara.