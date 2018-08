Basket. La 2B Control Trapani invia in prestito un suo giovane in Piemonte

09/08/2018 09:30:00

La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con la Auxilium Fiat Torino per il prestito annuale dell’ala trapanese del 2000 Vincenzo Guaiana. Il giovane granata, cresciuto con la Pallacanestro Trapani, andrà a completare il suo processo di maturazione sportiva a Torino giocando sia con la Serie A di coach Larry Brown che con il fervido settore giovanile della Auxilium.

La Pallacanestro Trapani ci tiene a ringraziare Vincenzo Guaiana per il lavoro fatto in questi anni e gli rivolge i più sinceri auguri per l’inizio di questa nuova avventura.