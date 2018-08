09/08/2018 12:25:00

Momenti di paura per il conducente dell'auto che vedete in foto. La sua auto infatti ha preso fuoco mentre stava percorrendo lo scorrimento veloce Marsala-Birgi.

E' successo ieri sera, intorno alle 19. L'auto durante la marcia ha cominciato ad emettere del fumo dal vano portamotore. Il conducente ha arrestato il suo percorso, allora, e dopo poco il motore è andato in fiamme. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme.