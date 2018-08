Meteo, ancora qualche nuvola in provincia di Trapani. Ma fa sempre caldo

09/08/2018 06:00:00

Anche oggi qualche nuvola farà capolino nei cieli della provincia di Trapani. Forse si vedrà un po' di pioggia, ma che interesserà le città dell'entroterra della provincia. Ne saranno escluse, a meno di sorprese, le città costiere. Continua comunque a fare caldo, le temperature sono sopra i 30 gradi. Queste nel dettaglio le previsioni.

Giovedì, 9 agosto: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4250 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Venerdì, 10 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4200 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.