Pioggia e forte vento: allerta meteo per domani in Sicilia

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 25 gennaio 2026.
Per la giornata di domenica è prevista allerta gialla sul territorio palermitano e su parte della Sicilia occidentale e orientale.
Le previsioni
Secondo il bollettino:
- piogge sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati
- precipitazioni isolate o sparse sul resto dell’Isola, generalmente di debole intensità
Venti e mari
Il quadro meteo sarà accompagnato da:
- venti forti dai quadranti occidentali
- mare agitato nello Stretto di Sicilia
- mari molto mossi negli altri bacini
Attenzione e prudenza
Pur in presenza di fenomeni non particolarmente intensi, la Protezione Civile raccomanda prudenza, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico e lungo le coste esposte al moto ondoso.