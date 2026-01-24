Pioggia e forte vento: allerta meteo per domani in Sicilia

24/01/2026 17:54:00

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 25 gennaio 2026.

Per la giornata di domenica è prevista allerta gialla sul territorio palermitano e su parte della Sicilia occidentale e orientale.

Le previsioni

Secondo il bollettino:

piogge sparse , anche a carattere di rovescio o breve temporale , sui settori occidentali , con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati

, anche a carattere di , sui , con precipitazioni isolate o sparse sul resto dell’Isola, generalmente di debole intensità

Venti e mari

Il quadro meteo sarà accompagnato da:

venti forti dai quadranti occidentali

mare agitato nello Stretto di Sicilia

mari molto mossi negli altri bacini

Attenzione e prudenza

Pur in presenza di fenomeni non particolarmente intensi, la Protezione Civile raccomanda prudenza, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico e lungo le coste esposte al moto ondoso.



