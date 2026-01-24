Sezioni
Cronaca

» Meteo
24/01/2026 17:54:00

Pioggia e forte vento: allerta meteo per domani in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/1769273812-0-pioggia-e-forte-vento-allerta-meteo-per-domani-in-sicilia.jpg

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 25 gennaio 2026.

Per la giornata di domenica è prevista allerta gialla sul territorio palermitano e su parte della Sicilia occidentale e orientale.

 

Le previsioni

 

Secondo il bollettino:

  • piogge sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati
  • precipitazioni isolate o sparse sul resto dell’Isola, generalmente di debole intensità

 

Venti e mari

 

Il quadro meteo sarà accompagnato da:

  • venti forti dai quadranti occidentali
  • mare agitato nello Stretto di Sicilia
  • mari molto mossi negli altri bacini

 

Attenzione e prudenza

 

Pur in presenza di fenomeni non particolarmente intensi, la Protezione Civile raccomanda prudenza, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico e lungo le coste esposte al moto ondoso.

 



