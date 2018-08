Questo fine settimana il centro di Castellammare sarÃ  chiuso al traffico

10/08/2018 20:15:00

Chiusura al traffico del centro storico: in via sperimentale l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere da questa sera, venerdì 10 agosto, a domenica 12 agosto, dalle ore 21 alle ore 2, anche l’accesso al centro cittadino dalla zona dell’Hotel punta nord est. Residenti esclusi, non si potrà dunque entrare con le auto in centro dove la ztl è attiva ogni sera dalle ore 21 anche in corso Garibaldi, dall’altezza della via Quintino Sella.

«Si tratta di una chiusura al traffico sperimentale, predisposta con apposita ordinanza in queste tre giornate -spiega il sindaco Nicola Rizzo- dopo richieste e sollecitazioni dei cittadini al fine di ridurre il traffico caotico che si crea in centro storico. Il nostro tentativo, residenti esclusi, è quello di far accedere il minor numero di macchine possibile e rendere pedonali le zone del centro servite dal bus navetta. Per questo invitiamo i cittadini a lasciare le auto nell’ampio spiazzale adiacente il cimitero comunale e utilizzare il servizio di bus navetta gratuito che collega con il centro storico. Invitiamo anche i gestori dei locali a prevedere congiuntamente opportuno servizio di navetta privata -conclude il sindaco Nicola Rizzo- per chi deve accedere nelle varie attività della zona».

Due bus navetta sono disponibili ogni giorno dalle 19,30 alle 2,30 del mattino fino ai primi di settembre. Cittadini e visitatori che devono raggiungere il centro possono lasciare l’auto nello spiazzale nei pressi del cimitero comunale.

Partito anche il servizio gratuito di collegamento con la spiaggia Plaja: dalle 19,30 all’una del mattino si potrà lasciare l’auto nel piazzale antistante il cimitero e raggiungere la spiaggia. Il servizio in spiaggia sarà attivo fino al 26 agosto.

Il percorso fino alla spiaggia Plaja di giorno è coperto con bus di linea fino alle 19

Per i festeggiamenti in onore della Patrona, il 19, 20 e 21 agosto saranno attive tre navette poiché non sarà effettuato il collegamento serale con la spiaggia Plaja.