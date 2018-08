Traffico e musica. Le regole per Ferragosto a Mazara del Vallo

10/08/2018 18:00:00

La notte di Ferragosto, con ordinanza n. 142 del 7 Agosto 2018 del Dirigente della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, dott. Salvatore Coppolino, emanata su direttiva del Sindaco della Città on Nicola Cristaldi, si vieta la sosta e la circolazione di veicoli sul Lungomare Fata Morgana, nel tratto che va dall’intersezione con la Via del Mare fino all’intersezione con la Via Mario Fani. L’interdizione al traffico ed alla sosta di tutta la strada va dalle 17,00 del 14 Agosto alle 02,00 del giorno successivo.

I residenti, anche temporaneamente sul Lungomare Fata Morgana, sono autorizzati alla sola circolazione per raggiungere la propria abitazione dalla via più breve e seguendo il normale senso di marcia, ma devono rispettare il divieto di sosta E’ altresì vietato l’accesso nel Lungomare Fata Morgana da tutte le traverse che immettono sul Lungomare medesimo. Nel corso della notte si intensificheranno i controlli dei VV.UU. in coordinamento con le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza), che vigileranno affinché tali disposizioni vengano rispettate. Si confida nella collaborazione dei cittadini e degli automobilisti per il pieno rispetto delle regole.

In seguito ad ordinanza del sindaco per la notte tra il 14 ed il 15 agosto sarà possibile in via straordinaria diffondere musica nei pubblici esercizi della Città fino alle ore 06,00, sia all’interno che all’esterno dei locali, fermo restando il vincolo del rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalla normativa vigente in materia.