Castelvetrano, spaventoso incidente in autostrada. Si scontrano due furgoni, tre feriti

10/08/2018 10:18:00

E' di tre feriti il bilancio di uno spaventoso incidente accaduto ieri mattina sull'autostrada A29 all'altezza dello svincolo per Castelvetrano.

A restare coinvolti due furgoni, con due addetti dell'Anas e un altro uomo di Palermo rimasti feriti.



I due operai dell'Anas si trovavano fermi all'interno del furgone, nella corsia d'emergenza , per poi installare dei dispositivi da posizionare per il controllo della viabilità. L'altro furgone, guidato da un 36enne palermitano, ha urtato l'altro furgone fermo. L'impatto è stato molto violento. Le condizioni dei feriti non sono gravi, ma comunque monitorate. Hanno riportato diverse ferite e fratture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e un'altra squadra dell'Anas di Castelvetrano. Il tratto è rimasto chiuso per ore, per liberare la carreggiata dai frammenti dell'incidente. (Foto Castelvetranoselinunte.it)