Campobello, alle Cave di Cusa si chiude la Rassegna “A ventu…Abbentu” con "Aires de tango"

10/08/2018 19:07:00

Domenica 12 agosto, ore 21:30 a Baglio Florio presso Cave di Cusa, si chiuderà la Rassegna “A Ventu… Abbentu” diretta da Giacomo Bonagiuso e realizzata dall’Associazione Teatro Libero Castelvetrano, dalla Pro Loco Costa di Cusa e dal Comune di Campobello di Mazara con lo straordinario concerto “AIRES DE TANGO” che vede protagonista ALEJANDRA BERTOLINO GARCIA e i suoi musicisti e tangheri.

Uno spettacolo appassionato; un viaggio nella storia e nell'universo del tango che coinvolge il pubblico fuori dai sentieri comunemente battuti, in una convivialità condivisa. Energia, magia e ritmo travolgente si fondono in un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino, attraverso Gardel, Borges e Piazzolla. Il concerto è un viaggio a ritroso, per restituire al tango la sua forte radice di musica popolare. In scena anche i meravigliosi tangheri.

con Francesco Maria La Bruna al violino

Silvio Natoli chitarra classica

Alejandra Bertolino Garcia voce & cajon

con la straordinaria partecipazione dei ballerini di tango argentino: Silvia Miano e Francesco Grado che danzeranno dal Tango Yiddish al Tango Argentino.

Ingresso: Euro 10 – Prevendite Euro 8 – Bambini 5 Euro

Info e prenotazioni wapp 347 4587137 348 8922320