Trapani, Eduardo Saitta apre la stagione al Don Bosco con “Il piacere è tutto mio”

19/12/2025 13:49:00

Prende il via venerdì 19 dicembre al Teatro Don Bosco di Trapani la rassegna teatrale 2025-2026 firmata Oddo Management, che inaugura la nuova stagione con uno spettacolo capace di coniugare ironia, qualità e profonda empatia con il pubblico.

Ad aprire il cartellone sarà “Il piacere è tutto mio”, scritto e interpretato da Eduardo Saitta, in scena alle ore 20.30. Lo spettacolo si presenta come un racconto brillante e autentico, in cui l’attore-autore siciliano trasforma il quotidiano in materia teatrale viva. Attraverso aneddoti, osservazioni acute e situazioni in cui è facile riconoscersi, Saitta accompagna gli spettatori in un viaggio fatto di sorrisi, emozioni e riflessioni leggere ma mai superficiali. Le piccole ansie di ogni giorno, le frenesie, le contraddizioni della vita moderna diventano così spunti per ridere di sé e guardare il mondo con maggiore consapevolezza. “Il piacere è tutto mio” è un monologo che mette al centro il gusto del racconto e della condivisione, restituendo al teatro la sua funzione più intima e sincera: quella di creare un contatto diretto con il pubblico. Un uso della parola e della scena che arriva dritto al cuore, senza artifici, puntando su un linguaggio semplice e su una comicità che nasce dall’esperienza comune. Con questo spettacolo, Oddo Management inaugura una stagione che promette di offrire appuntamenti di qualità, capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. L’inizio è affidato a una proposta che unisce intrattenimento e profondità, confermando il Teatro Don Bosco come uno spazio vitale per la cultura e lo spettacolo a Trapani. Lo spettacolo inizierà puntualmente alle 20.30. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Live Ticket oppure prenotabili telefonicamente al 388 566 2176



