Sdraio e ombrelloni abusivi in spiaggia libera. Multato un lido di Marsala

11/08/2018 11:04:00

Aveva noleggiato tutti gli ombrelloni della sua concessione, e quindi aveva iniziato a noleggiarne altri sul pubblico demanio marittimo. Questo è stato il comportamento illecito accertato ieri dagli uomini della Guardia Costiera nei confronti di un operatore balneare del litorale sud di Marsala.



Più specificatamente, il titolare di uno stabilimento balneare, in difformità a quanto previsto dal proprio titolo concessorio, noleggiava ombrelloni e sdraio ai clienti in maniera del tutto arbitraria ed abusiva; con tale condotta, oltre alla violazione delle norme in ambito demaniale, occupando indebitamente tratti di spiaggia libera, il titolare dello stabilimento acquisiva un indebito profitto in maniera sleale nei confronti di chi esercita regolarmente la propria professione. Per questo motivo i militari della Guardia Costiera hanno ordinato l’immediata rimozione degli ombrelloni indebitamente collocati ed applicato la prevista sanzione di € 1032,00 ai sensi del Codice della Navigazione.