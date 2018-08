Dalle risse ai furti. La Polizia ha denunciato sedici persone in provincia di Trapani

13/08/2018 08:00:00

Furti in abitazione, risse, maltrattamenti in famiglia. E ancora controlli per strada e sanzioni. E' stata una settimana intensa per la Polizia della provincia di Trapani, che ha denunciato un bel po' di persone per vari reati.

Esattamente sono state 16 le persone denunciate durante la scorsa settimana in seguito a controlli e interventi della Polizia. A Trapani una persona è stata denunciata per furto in abitazione, un'altra per danneggiamento. Altri due sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia e inosservanza della sorveglianza speciale. A Marsala cinque persone sono state denunciate per rissa, un'altra per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Danneggiamento doloso e furto di energia elettrica sono i reati di cui sono accusate due persone denunciate dalla Polizia di Mazara del Vallo. Ad Alcamo due persone devono rispondere del reato di furto aggravato, una di loro non ha osservato gli obblighi della sorveglianza speciale. Un altra persona è accusata di truffa. Sei persone di Castelvetrano sono state denunciate per non aver comunicato gli alloggiati presso le proprie strutture ricettive. Un altro si è beccato una denuncia per minaccia grave.

Nel corso della scorsa settimana sono stati effettuati 70 posti di blocco, con 943 persone controllate. I soggetti con precedenti controllati sono stati 139, mentre questi sottoposti già ad obblighi 217. 1160 gli obiettivi sensibili controllati. 314 i veicoli ispezionati, e ancora 32 contravvenzioni al codice della strada, una perquisizione operata e un sequestro. Si tratta di numeri che sono stati collezionati in una settimana di attività.