Alcamo, ecco la nuova turnazione idrica fino al 18 agosto

13/08/2018 16:00:00

Continuano ad Alcamo i problemi di approvvigionamento idrico. La direzione 4^ Lavori Pubblici-Servizio Acquedotto del comune informa i cittadini che a partire da oggi sarà effettuato accumulo di acqua al serbatoio comunale e che i turni diurni subiranno il ritardo di 1 giorno. Questa la nuova turnazione prevista per i prossimi 5 giorni:

PRIMO TURNO 14/08/2018

- ZONA 1 (turno diurno)

- Nord di Corso VI Aprile

- Via Amendola-Via F.sco Crispi, Via U. Foscolo, Piazza Falcone Borsellino

- Via Platania-Via P.O.Pastore

- C/da Gammara

Sant'Anna Alta (turno serale)

SECONDO TURNO 15/08/2018

- ZONA 2 (turno diurno)

- Corso VI Aprile–Viale Europa–Via V.Veneto –Viale Italia)

- Via Jenner -Via Santoro

- Via Vittorio Veneto lato ovest –Via M.Bonifato

Partitore (turno serale)

TERZO TURNO 16/08/2018

- ZONA 3 (turno diurno)

- Viale Europa sud-Via per M.Bonifato

- Via Narici-Via Sen.Parrino-Via Kennedy

- Via Calabria

- Cimitero

- C.da Vitusi, c/da Palma, c/da S. GaetanoSant’Anna Bassa sotto Via Kennedy (turno serale)

QUARTO TURNO 17/08/2018

- ZONA 4 (turno diurno)

- Via Vitt.Veneto -Via P.Palermo- C.so VI Aprile -Viale Europa

- Piano S.Maria -Via Fusinato

- Via M.Riposo lato Ovest-Via SS.Salvatore (sotto V.le Europa)

- Via Vitt.Veneto lato Est

Sant’Anna Bassa sopra Via Kennedy (turno serale)

QUINTO TURNO 18/08/2018

- ZONA 5 (turno diurno)

- Viale Europa, Via SS.Salvatore (sopra V.le Europa)

- Via M.Riposo Alta (lato est) -Via Marrocco, Via Cossentino

- Piazza Ciullo

Pozzetto 17 (turno serale)