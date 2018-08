Custonaci, scontro frontale tra due auto. Muore il 28enne trapanese Michelangelo Giano

13/08/2018 12:55:00

E' purtroppo tragico il bilancio di un terribile incidente avvenuto questa mattina nella frazione di Purgatorio, lungo la provinciale che collega Custonaci a San Vito Lo Capo.

A perdere la vita nello scontro frontale tra una Bmw X3 e una Fiat Stilo (foto tvio.it) è stato il 28enne trapanese Michelangelo Giano, che si trovava a bordo della Fiat mentre le due persone sull'altra auto sono rimasti feriti (pare non gravemente) e trasportati all'ospedale Sant'Antonio Abate.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane che lavorava in spiaggia a San Vito Lo Capo come venditore ambulante di cocco. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il 5 agosto scorso sempre nella zona di Custonaci ha perso la vita lo chef trapanese di 43 anni Andrea De Lorenzo.