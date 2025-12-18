Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
18/12/2025 12:37:00

Mazara, investe un pedone e fugge: l’auto rintracciata con la videosorveglianza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/mazara-investe-un-pedone-e-fugge-l-auto-rintracciata-con-la-videosorveglianza-450.jpg

È stato identificato nel giro di poche ore il veicolo che nel pomeriggio di ieri ha investito un pedone all’incrocio tra le vie Adria, Piersanti Mattarella e Veneto, a Mazara del Vallo, senza fermarsi a prestare soccorso.

Determinante l’attività del Comando di Polizia Municipale che, attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, è riuscito a individuare il mezzo coinvolto già nel tardo pomeriggio. Mentre gli agenti erano impegnati nelle procedure per rintracciare il conducente, è emerso che quest’ultimo si era nel frattempo costituito spontaneamente presso una caserma dei Carabinieri.

L’investimento è avvenuto intorno alle 17. Il pedone, urtato dall’auto in transito, è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni, nonostante le lesioni riportate.

L’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e accertando eventuali responsabilità, anche in relazione alla mancata fermata immediata del veicolo dopo l’impatto.

Un caso che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza dei sistemi di videosorveglianza, rivelatisi ancora una volta uno strumento decisivo per l’identificazione dei responsabili.









Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 