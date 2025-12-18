Mazara, investe un pedone e fugge: l’auto rintracciata con la videosorveglianza

18/12/2025 12:37:00

È stato identificato nel giro di poche ore il veicolo che nel pomeriggio di ieri ha investito un pedone all’incrocio tra le vie Adria, Piersanti Mattarella e Veneto, a Mazara del Vallo, senza fermarsi a prestare soccorso.

Determinante l’attività del Comando di Polizia Municipale che, attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, è riuscito a individuare il mezzo coinvolto già nel tardo pomeriggio. Mentre gli agenti erano impegnati nelle procedure per rintracciare il conducente, è emerso che quest’ultimo si era nel frattempo costituito spontaneamente presso una caserma dei Carabinieri.

L’investimento è avvenuto intorno alle 17. Il pedone, urtato dall’auto in transito, è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni, nonostante le lesioni riportate.

L’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e accertando eventuali responsabilità, anche in relazione alla mancata fermata immediata del veicolo dopo l’impatto.

Un caso che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza dei sistemi di videosorveglianza, rivelatisi ancora una volta uno strumento decisivo per l’identificazione dei responsabili.



