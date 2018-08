Il meteo in provincia di Trapani. Oggi e domani caldo, a Ferragosto puÃ² piovere

13/08/2018 06:35:00

Oggi e domani bel tempo, anche se farà capolino qualche nuvola. In provincia di Trapani temperatura oltre i 30 gradi. Il giorno di Ferragosto le condizioni potrebbero cambiare con nuovi temporali in previsione.

Lunedì, 13 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Martedì, 14 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 15 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.