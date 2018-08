Trapani, il 17 agosto al Lido Paradiso Irama in diretta su RMC101

13/08/2018 17:59:00

Il 17 agosto al Lido Paradiso di Trapani ci sarà l’unica tappa prevista in Sicilia del tour di Irama (in arte Filippo Maria Fanti). Dopo la vittoria ad Amici, il talent trasmesso dalle reti Mediaset, Irama con Nera è intesta alle hit dell’estate 2018, totalizzando più di 28 milioni di view in appena un mese.

A Trapani si esibirà cantando tutte le sue hits. Lo spettacolo di cui è media partner RMC101 sarà trasmesso diretta radio. In serata anche il dj set di Marietto con Peppe Genco Voice. Prevendite su mailticket.it e ticketone.it infoline 3337280437.