Psr Sicilia, online la graduatoria per i giovani imprenditori

14/08/2018 00:00:00

E' stata pubblicata sul sito dell'assessorato regionale all'Agricoltura la graduatoria del bando del Programma di sviluppo rurale per i giovani imprenditori.

Sul sito dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, inoltre, sono già stati pubblicati i bandi delle sottomisure del Programma di sviluppo rurale 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura e della 7.6 - Sostegno per gli investimenti per la manutenzione al restauro e riqualificazione e naturale.